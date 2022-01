O humorista Paulo Vieira fez sua estreia no BBB22 nesta quarta-feira (26). Ele comanda 'Big Terapia, novo quadro de humor do reality. O primeiro episódio teve a presença do primeiro eliminado, Luciano.

Paulo Vieira começou "analisando" o comportamento de Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo e mostrou a diferença entre os Camarotes e Pipocas.

Ele também conversou com Luciano e comentou sobre a questão da fama. Por fim, ainda deu conselhos ao ex-brother para a vida fora da casa.