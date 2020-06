Pazuello vira meme após 'ligar' Nordeste a inverno do Hemisfério Norte; veja reações

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, virou motivo de piada nesta terça-feira (9) após sustentar uma teoria para lá de controversa sobre o arrefecimento da contaminação do coronavírus nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, daqui pra frente.

Segundo o general, as regiões já passaram pela pior fase da pandemia porque, pela posição geográfica, estariam ligadas ao inverno do Hemisfério Norte. “Para efeito da pandemia, podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte, são as datas do Hemisfério Norte que temos inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Sul”, argumentou Pazuello.

Apesar da sustentação, em todas as regiões do país o inverno começa em junho e o verão, em dezembro, o que fez com que a fala do ministro repercutisse em forma de galhofa nas redes sociais.

Os internautas baianos foram alguns dos que mais contribuíram com as brincadeiras, postando fotos em locais frios marcando a Bahia.