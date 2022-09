PDT de Ciro Gomes pede ao TSE inelegibilidade de Bolsonaro por atos de 7 de Setembro

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (8), com uma ação pedindo a investigação do candidato à reeleição presidencial Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico nos atos de 7 de Setembro. O partido também requer a inelegibilidade do presidente.

As informações são do g1.

A data em celebração aos 200 anos da independência do Brasil foi marcada pela participação de Bolsonaro em dois atos. Em Brasília e no Rio, os festejos cívicos e militares foram misturados com ações de campanha do presidente.

Ele pediu, abertamente, votos, enalteceu seu governo e atacou adversários.

"Por ser um ato público destinado a louvar um fato histórico para o país, o evento não poderia ter sido transformado em um palanque eleitoral, com a utilização de toda estrutura custeada com dinheiro público", escreveu o PDT na ação.

Na ação, segundo o g1, o partido argumenta ainda que Bolsonaro se aproveitou do mandato e da estrutura pública para se favorecer na disputa eleitoral e desequilibrar o pleito.

"O senhor Jair Messias Bolsonaro, valendo-se de sua condição funcional, aproveitou-se de toda a superestrutura do evento cívico do Bicentenário da Independência do Brasil – custeado com o erário público (R$ 3.380.000,00 – três milhões, trezentos e oitenta mil reais), especificamente para promover a sua imagem perante os eleitores, em total alvedrio às regras eleitorais e com o claro viés de desequilibrar o pleito, haja vista que está se valendo do uso da máquina pública", alega o PDT.