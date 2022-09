Pé na estrada: RMS registra queda de preços de combustível em agosto

A dor no bolso para viajar de avião ou carro está diminuindo. Segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação, registrou queda nos valores da Gasolina (-12,20%) e passagens aéreas (-17,88%) na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em agosto. Os números são seguidos pelas quedas do etanol (-11,40%) e diesel (-6,61%).



Planos de telefonia móvel (-4,14%) e fixa (-9,44%) e pelos televisores (-2,82%) também registraram redução do índice puxados pelos

​​grupos comunicação (-1,67%) e artigos de residência (-0,14%). As taxas culminaram no IPCA mais baixo do mês de agosto (-0,17%) em quatro anos.



Apesar de agosto ser o segundo mês consecutivo de queda inflacionária na RMS, julho registrou -1,06%, a soma dos últimos meses ainda faz a região estar acima do indicador nacional (8,73%) e se manter a mais elevada do país pelo segundo mês consecutivo, sendo a

única acima dos 10,00%. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE para calcular a inflação oficial do Brasil, seis tiveram alta no IPCA em agosto e apenas três - artigos de residência, transportes e comunicação - recuaram.



Em agosto, o índice ficou acima do nacional (-0,36%) e só foi menor do que o verificado na RM São Paulo (-0,01%)



Produtos de cuidados pessoais e alimentação encarecem



As principais pressões de alta no custo de vida vieram de saúde e cuidados pessoais (1,70%) e alimentação e bebidas (0,90%). O leite continuou sendo vilão do mês e liderou alta mensal (13,93%). O gás de cozinha também seguiu aumentando (4,35%) e, pelo peso que tem nas despesas das famílias, exerceu a segunda maior pressão inflacionária individual em agosto, na RM Salvador.



Entre os alimentos, os leites e derivados (7,25%) mantiveram-se como principal influência no sentido de puxar o IPCA para cima. O gás de cozinha também seguiu aumentando (4,35%) e, pelo peso que tem nas despesas das famílias, exerceu a segunda maior pressão inflacionária individual em agosto, na RM Salvador.



Higiene pessoal

Na higiene pessoal (3,11%) o que mais pesa são valores de perfume (5,51%). Uma pesquisa realizada pela consultoria Kantar e divulgada no Estadão aponta que segundo trimestre de 2022, cresceu 9% o número de banhos sem uso de sabonete entre os que tomam o segundo banho diário, comparado ao mesmo período de 2018, um pouco antes da pandemia.

E a moderação do uso do sabonete tem um motivo. Ainda com base no levantamento, o crescimento de banhos sem sabonete atinge somente os consumidores das classes D e E, que tem renda média individual de R$ 791,63, um pouco mais que a metade de um salário mínimo. Atualmente, 70% da população toma dois banhos todos os dias.