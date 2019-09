Peão morre após ser pisoteado por touro em rodeio no Espírito Santo

Um peão de 30 anos morreu depois de ser pisoteado por um touro durante um rodeio em Brejatuba, no Espírito Santo, na noite de sexta-feira (27). Sebastião Coelho Júnior estava na Festa do Maior Café do Mundo quando aconteceu o acidente, por volta das 23h20.

Segundo o G1, Sebastião foi socorrido imediatamente para um hospital de Venda Nova do Imigrante. Operado, ele não resistiu e morreu na manhã deste sábado.

Montador de touro e de cavalos, ele era considerado um "cáuboi completo". Participava de rodeios em Barretos e outros eventos de grande porte.

O rodeio que ele estava servia como etapa classificatória para o Rodeio de Barretos, o mais importante do meio. Sebastião era natural de Minas Gerais.