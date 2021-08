'Pecamos no detalhe', lamenta Juninho Capixaba

O Bahia não conseguiu acabar com o jejum no Brasileirão. O empate em 1x1 com o Cuiabá na noite deste sábado (7), na Arena Pantanal, fez o tricolor completar cinco rodadas sem vencer no campeonato. Após o apito final, o lateral esquerdo Juninho Capixaba lamentou a fase que o time enfrenta.

"A gente não vem num bom momento. A eliminação não afeta em nada, a gente ganhou o jogo, pecamos no detalhe. Momento não é bom. Corrigir os detalhes para a sequência do campeonato. O empenho físico da gente tem sido bom, mas a gente acaba pecando nos detalhes", afirmou o jogador.

Na última quarta-feira (4), o Bahia foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor até venceu o jogo de volta, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, por 2x1, mas não conseguiu reverter a vantagem conquistada pela equipe mineira, que venceu o primeiro duelo por 2x0, no Mineirão.

O Bahia terá uma semana inteira apenas de treinamentos e só volta a campo no dia 15, quando recebe o Atlético Goianiense, às 18h15, em Pituaçu, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado diante do Cuiabá, o Bahia se manteve na 10ª colocação, agora com 18 pontos. O Cuiabá somou 14, mas entrou na zona de rebaixamento e está em 17º lugar. Como a 15ª rodada será finalizada na segunda-feira (9), a tabela de classificação ainda pode sofrer mudança.