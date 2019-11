Pedágio da BA-099 fica mais caro a partir de segunda (11); confira

A partir desta segunda-feira (11), o pedágio da BA-099, dividida entre Estrada do Coco e Linha Verde, fica mais caro. O aumento de 5,73% é por conta da readequação tarifária anual prevista pelo contrato de concessão.

Na praça de pedágio da BA-099, administrada pela Concessionária Litoral Norte (CLN), a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e furgão passará de R$ 6,60 para R$ 7 em dias úteis e de R$ 10 para R$ 10,50 aos finais de semana e feriados.

Já para as outras categorias de veículos, como caminhões, ônibus e motocicletas o preço também vai subir. A mudança de valores foi readequada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo, conforme tabela ao fim dessa reportagem.

A via começa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e segue o litoral norte baiano, fazendo divisa com Sergipe. A praça de pedágio fica na altura de Camaçari.

O trecho administrado pela CLN tem 217 km de extensão e dá acesso a localidades como Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde.

Confira os novos valores das tarifas de pedágio: