Pedágio da BA 099 foi o terceiro mais movimentado do país no feriadão

O feriado prolongado do Dia de Finados, que aconteceu na última terça-feira (2), aumentou o movimento das estradas e dos pedágios, O pedágio km 14 da BA 099, em direção à Salvador, foi o terceiro pedágio com mais movimento no país no feriadão. Segundo um levantamento feito pela Veloe, empresa de mobilidade e gestão de frotas, houve um aumento de 37% no movimento dos motoristas comparado com a semana anterior. O levantamento comparou o número de transações de pagamento automático pelos usuários dos pedágios.

Redução nos acidentes

Na última quarta (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou o balanço da Operação Finados, realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia, foi finalizada às 23h59 desta terça. A PRF apontou uma redução de 20% no número de acidentes totais comparado ao mesmo período de feriado do ano passado.

Este ano, foram registrados 45 acidentes totais, contra 56 contabilizados em 2020. Destes, 14 foram acidentes graves - quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente.

Do total de acidentes registrados, 46 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Oito pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 43% com relação ao ano anterior, quando 14 pessoas.