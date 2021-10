Pedágio do Litoral Norte reajusta tarifas a partir dessa segunda-feira (18) 

Vai ficar mais caro transitar de carro, moto ou caminhão pela BA-099, rodovia estadual que liga Lauro de Freitas às praias do Litoral Norte baiano até a divisa com Sergipe. O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou no dia 14 a autorização de reajuste para as tarifas básicas no Sistema BA-099, que é gerido pela Concessionária Litoral Norte (CLN). Os novos valores já entram em vigor nessa segunda-feira (18).

Segundo a Agerba (agência que regula o serviço na Bahia), conforme previsão contratual, o reajuste anual considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), e tem como data base o mês de outubro. A variação do índice em 2021 foi de 9,68%. A

Agerba autorizou o reajuste através da Resolução 51/2021, e após arredondamento, as novas tarifas para veículos (automóvel, caminhonete e furgão) serão de R$ 7,90, em dias úteis, e R$ 11,80 aos finais de semana e feriados. Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por readequação tarifária. Confira a tabela com os os novos valores.

TABELA TARIFÁRIA POR CATEGORIA DE VEÍCULOS