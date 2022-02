Pedágios das BRs 116 e 324 ficam mais caros a partir deste sábado (26); veja valores

Quem trafega pelos trechos das BRs 116 e 324, que são operados pela ViaBahia, já vai pagar mais caro a partir deste sábado (26). O reajuste acontece devido a uma decisão judicial.

No documento, a Justiça Federal determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) altere os valores cobrados. Com isso, o pedágio passa de R$ 4,30 para R$ 5,10 na BR-116, e de R$ 2,40 para R$ 2,90, na BA-324.

Os trechos administrados pela Via Bahia são a BR-116, entre Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, e entre Salvador até Feira de Santana no caso da BR-324.

Fotos: Reprodução/DOE