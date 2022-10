Pedal Outubro Rosa chama para importância do cuidado com a saúde feminina

Após dois anos de suspensão por conta da pandemia, o Pedal Outubro Rosa voltou a reunir diversos grupos de bicicleta que integram o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) para conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero. A ação promovida pela Prefeitura de Salvador, reuniu, na manhã desse domingo (23), na Praça do Sol, em Ondina, cerca de 700 pessoas, somando o pedal mais a feira da saúde e as diversas atividades que aconteceram no local.

A estimativa é da secretaria municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo, que destacou também o quanto é necessário que as mulheres voltem a se cuidar. “A expectativa foi mobilizar hoje com esse sentido maior, fazendo que essas mulheres voltem a se tocar e a se cuidar, já que na pandemia, muita gente pode ter deixado de fazer isso. Esses movimentos retornam, justamente, para melhorar as condições de saúde da mulher, trazendo informação, mas também, algumas atividades como massagem, equipe de saúde, aula de zumba e cuidados com a beleza”, afirmou.

Uma das ciclistas que fizeram questão de pedalar a favor da campanha foi a professora Cátia Miranda, 54 anos: “Vim, primeiramente, porque sou mulher e é uma ação de prevenção pela nossa saúde. A gente sabe que pode acontecer com qualquer uma, mas iniciativas como essa levam você a se cuidar melhor, servem para desabrochar esse cuidado”.

Quem também acompanhou o pedal foi a técnica de radiologia Graziela Nascimento, 35 anos. Para ela, as campanhas ajudam as mulheres a perder o medo de descobrir a doença.

“Esses eventos são importantes para que a gente tenha acesso a informações adequadas e esse espaço é de grande ajuda para perder o medo”.

Mais bicicleta

O Pedal Outubro Rosa saiu da Praça do Sol em Ondina e passou pela Praia da Paciência, Quartel de Amaralina, Praça da Luz, Jardim dos Namorados, Jardim de Alah e Parque dos Ventos até o Posto Shell, até retornar a orla sentido Farol da Barra pela Avenida Oceânica, em um percurso com duração em torno de 1h. Cada participante fez a doação de 1 kg de alimento para garantir a inscrição.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a ideia é sempre introduzir a bicicleta no contexto dessas ações. “Mês que vem, certamente, teremos mais um pedal pelo Novembro Azul. Participar desse tipo de iniciativa é o propósito do Vá de Bike, usando a bicicleta sempre no eixo temático não só para falar de mobilidade, mas também de saúde, esporte e no combate à violência, por exemplo”.