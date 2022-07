Pedestre morre após ser atropelado por viatura da PM na Baixa dos Sapateiros

Um homem morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar, na Baixa dos Sapateiros. O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (20), próximo à Ladeira de Santana.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima atravessou a rua correndo, sem observar o trânsito. O policial que conduzia o veículo do 18º Batalhão tentou frear e desviar do homem, mas ele acabou sendo atingido.

Ainda de acordo com a PM, os policiais acionaram o Samu, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. A vítima foi socorrida para a UPA dos Barris, onde foi constatada a morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).