Pedestres e usuários de ônibus devem ficar atentos às mudanças na Avenida ACM

Para permitir o avanço das obras do BRT na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), pedestres e usuários de transporte público devem ficar atentos às mudanças nas imediações da Praça Newton Rique, em frente ao Shopping da Bahia, que já estão valendo. Os pedestres que desejarem atravessar a via não precisam mais dar a volta na praça. Agora, é possível fazer a travessia a em linha reta para o sentido oposto.

Já o ponto de ônibus foi realocado para o centro da via, sentido LIP. O retorno provisório implantado nas imediações da praça foi fechado, e os coletivos passaram a utilizar o novo retorno, nas imediações do Walmart.

As mudanças são necessárias para permitir o andamento da construção do elevado que passará por cima da praça. Não haverá alterações no tráfego de veículos.