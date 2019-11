Pedro Scooby assume relacionamento com modelo e Luana Piovani provoca

Pedro Scooby publicou na noite de terça-feira, 5, uma foto romântica ao lado da modelo de Cíntia Dicker. O casal está passeando por Nova York e o surfista assumiu a relação publicamente pelo Instagram.



"Para frente é que se anda. A vida é feita de momentos bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como você equilibra a sua balança", começou ele, que é ex de Anitta e Luana Piovani.



"Parto do princípio que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando para trás tudo que não me serve e sem guardar mágoa nenhuma disso. Levo comigo quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a vida", disse.



Apesar do clima romântico, Luana Piovani aproveitou para provocar o ex-marido nos comentários da publicação. "Dá uma irmãzinha ruiva para Liz [filha dela com Scooby]. Só avisa para a musa que é melhor arrumar uma Angelina para ela também", afirmou, referindo-se à Angela Garcia, amiga da atriz que mora com ela há anos e ajuda na criação dos três filhos de Luana e Scooby.



Muitos internautas disseram para ela superar Pedro Scooby, mas outros apoiaram a atitude da artista. "Supera, mulher. Que coisa mais feia de se ver", criticou uma jovem.



"Te amo. A melhor sempre. [Torço] por mais pessoas como você no mundo", parabenizou uma fã.



O nome de Luana Piovani ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira, 6.