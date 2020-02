Pedro Scooby estreia no Carnaval de Salvador: 'solteiro e feliz'

Pedro Scooby estrou finalmente no Carnaval de Salvador. O surfista falou dos planos para a festa neste ano e disse que está solteiro. "Querendo só curtir”. Ele aproveitou a noite desta sexta-feira (21) no Camarote Salvador, em Ondina.

"É minha primeira vez no Carnaval de Salvador! Já me falaram muito, estou animado. Há dois anos, eu cheguei a comprar passagem pra vir. Mas, um dia antes, fez sol em Nazaré (Portugal) e eu cancelei. Mas o Carnaval de Salvador é muito especial. Amanhã (sábado), vou estar no trio de Major Lazer. Só fico dois dias. Estou solteiro e feliz (risos)".