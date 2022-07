'Peixe do apocalipse' de 5,8 metros é pescado e provoca medo no Chile; vídeo

O que a captura de um peixe gigante poderia ter a ver com o presságio de um terremoto? Para os chilenos mais supersticiosos, tudo.

Tudo começou quando um peixe-remo de 5,8 metros foi pescado, nesta segunda-feira (11), no norte do Chile. O processo de retirada dele do mar foi filmado e viralizou no TikTok, chegando a 10 milhões de visualizações.

No entanto, o problema é que esses peixes raros que vivem nas águas profundas se tornaram uma espécie de lenda popular por supostos poderes de prever o futuro.

Há alguns casos que embasam esta teoria: antes do terremoto de Fukushima em 2011 no Japão, diversas dessas criaturas foram avistadas. Já 10 dias antes de um terremoto de 7,5 graus na Richter em 2020, um peixe-remo foi encontrado no México.

"Os peixes-remo vivem nas profundezas. Dizem que quando começam a subir à superfície é porque as placas tectônicas estão em movimento", comentou um internauta. Detalhe que, geralmente, essa espécie não passa dos 3,5 metros. O pescado no Chile tem quase o dobro.

Algumas pessoas também acreditavam que quem encontrasse tal peixe seria amaldiçoado.

Os peixes-remo vivem em águas profundas e só retornam à superfície quando estão doentes, morrendo ou se reproduzindo, o que alimentou a especulação de que eles podem retornar à superfície com mudanças no clima – embora essa teoria ainda não tenha sido confirmada.