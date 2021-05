Pela 1ª vez na Sul-Americana, Rossi estará à disposição do Bahia

Pela primeira vez na atual edição da Sul-Americana, o Bahia poderá ser escalado com seu trio de ataque titular. Rossi, que foi ausência nas três rodadas anteriores, está liberado para entrar em campo pelo torneio internacional. Assim, é opção do técnico Dado Cavalcanti para o duelo contra o Guabirá, na Bolívia. A partida será nesta quinta-feira (13), às 19h15, no estádio Gilberto Parada, na cidade de Montero.

Rossi foi desfalque nos jogos anteriores por causa de uma punição da Conmebol. No dia 14 de janeiro, a entidade suspendeu o jogador por três partidas, após ele ter sido expulso contra o Defensa y Justicia, pelas quartas de final da Sul-Americana de 2020. Durante o jogo, o atacante fez gestos obscenos em direção à arquibancada. O árbitro, após consultar o VAR, mostrou o cartão vermelho.

Sem Rossi à disposição, Oscar Ruiz foi o escolhido por Dado para compor o trio de ataque com Gilberto e Rodriguinho em duas partidas da competição, diante do Montevideo City Torque e do Independiente. Contra o Guabirá, o paraguaio também atuou, mas ao lado de Thonny Anderson e Alesson, já que o tricolor poupou boa parte dos titulares. Só que, até agora, o escolhido não fez gol nem deu assistência no torneio.

Além da Sul-Americana, Oscar Ruiz disputou a Copa do Nordeste com a camisa do Bahia. No regional, conquistado pelo Esquadrão no último sábado (8), o atleta fez cinco jogos, todos começando no banco de reservas, e marcou um gol.

Rossi, por sua vez, atuou em 12 duelos na temporada, entre a Copa do Brasil e o Nordestão. Ao todo, marcou cinco gols e é o vice-artilheiro do time principal do Bahia, ao lado de Rodriguinho. O maior goleador da equipe é Gilberto, com nove gols.

Volta aos treinos

Na manhã de terça-feira (11), três dias após a conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, o elenco tricolor se reapresentou e fez a única atividade em Salvador antes do jogo contra o Guabirá. Pela tarde, a delegação embarcou para a Bolívia. Nesta quarta-feira (12), os atletas encerrarão a preparação com um treino em Santa Cruz de La Sierra.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Dado Cavalcanti dividiu o grupo em dois e promoveu um trabalho técnico. A atividade teve as presenças dos laterais Nino Paraíba e João Pedro. Por outro lado, o volante Jonas, que foi substituído durante a final do regional, fez tratamento médico na coxa. Em seguida, os jogadores participaram de um treino tático.

O Bahia é o segundo colocado do Grupo B da Sul-Americana, com cinco pontos. O primeiro é o Independiente, com sete. Vale lembrar que apenas o líder de cada chave avança para as oitavas de final.