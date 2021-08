Pela 1ª vez, Salvador vacina mais de 37 mil contra covid em dois dias consecutivos

A vacinação contra a covid-19 parece ter embalado de vez em Salvador. Nesta terça-feira (10), a capital contabilizou a aplicação de 37.657 doses. Essa é a primeira vez desde do começo da campanha de imunização contra covid que Salvador vacina mais de 37 mil pessoas em dois consecutivos, já que na segunda-feira (9), foram 38.172 imunizados, recorde da campanha na cidade.

Os números desta terça-feira deixaram o dia na segunda colocação no ranking dos dias com mais doses aplicadas. Das 37.657, mais de 19 mil foram de primeira dose, enquanto outras mais de 17 mil foram de segunda aplicação.

Com os números de hoje, Salvador chegou a marca de 2.190.991 doses aplicadas, sendo 1.574.298 de primeira dose ou dose única. No total, 697.767 pessas estão com imunização completa na cidade.

Vacinação na Bahia

A Bahia tem 6.881.089 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta terça-feira (10), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite.



Com isso, o Estado já vacinou 64,3% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781) - com, pelo menos, a primeira dose. Outros 251.964 vacinados foram imunizados com a vacina de dose única. Desta forma, 7.133.053 já receberam ao menos uma dose contra covid-19 no estado.

Dos mais de 6,8 milhões vacinados com imunizantes de duas doses, 2.883.213 receberam também a segunda aplicação, o que somado com os imunizados com dose única faz a Bahia ter 3.135.177 pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19.