Pela Champions, Barça duela com Slavia Praga para espantar crise

O Barcelona mal se recuperou da incrível derrota para o Levante, pelo Campeonato Espanhol, no sábado (2), e já tem um novo compromisso: às 14h55 desta terça-feira (5), é a vez de receber o Slavia Praga no Camp Nou, agora pela Liga dos Campeões da Europa.

No jogo da competição nacional, a equipe tomou uma virada-relâmpago e acabou perdendo por 3x1. Apesar de seguir líder, o início de temporada do clube não anima - inclusive, o clima é que Ernesto Valverde não dure muito como técnico, com Marcelo Gallardo, atual treinador do River Plate, da Argentina, surgindo como um possível substituto.

Por isso, uma vitória do Barcelona em casa, na Champions, pode significar muito para o time. Na rodada passada, o adversário também foi o Slavia Praga - mas na República Tcheca, onde os visitantes venceram por 2x1. “Esperamos uma partida com várias oportunidades de gols para os dois lados e contamos com um bom aproveitamento nas finalizações”, falou Valverde.

A equipe é a líder do Grupo F, com 7 pontos. A vice é a Inter de Milão, que mede forças nesta terça-feira (5), às 17h, com o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Mais Liga nesta terça-feira (5)

Pelo Grupo E, o Liverpool encara o Genk, às 17h, no Anfield, de olho na primeira colocação. O atual vencedor da Liga dos Campeões tem 6 pontos, contra os 7 do líder Napoli - que pega, em casa, o RB Salzburg, no mesmo horário.

No Grupo H, o Chelsea recebe o Ajax, também às 17h, em confronto direto pela primeira colocação. Os dois clubes aparecem com 6 pontos, com os ingleses na frente por terem vencido o primeiro duelo entre os times, por 1x0, na Holanda. Já o terceiro colocado, o Valencia, duela na Espanha contra o Lille, às 17h.

Fecham os jogos de hoje: Zenit x RB Leipzig, às 14h55, na Rússia, e Lyon x Benfica, às 17h, na França.