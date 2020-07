Peladão: homem anda pelas ruas de Londres apenas com máscara no pênis

Um homem foi flagrado nesta sexta-feira (24) caminhando nu pela Oxford Street, tradicional rua de lojas em Londres, capital do Reino Unido. Ele usava apenas uma máscara nas partes íntimas, mas o rosto continuava descoberto.

Não se sabe a identidade do homem nem a razão do passeio nu. Ao andar nu pela rua, pessoas tiraram fotos ou filmavam o passeio. Vários cliques viralizaram nas redes sociais.

Máscaras são obrigatórias em lojas e estações na Inglaterra a partir desta sexta. A ideia é evitar uma nova onda de contágios do novo coronavírus.

A agência AFP brincou ainda que “talvez ele estivesse interpretando de maneira equivocada” a determinação de uso de máscara em espaços públicos do governo.

Se for flagrado fazendo utilização errada da máscara — como o caso do homem com a máscara no pênis —, o cidadão está sujeito a multa de até 100 libras esterlinas.

Na Inglaterra, a covid-19 matou mais de 45 mil pessoas, mas a queda na curva de mortes e casos confirmados levaram as autoridades a, progressivamente, reabrir setores da economia.