Pelé receberá homenagem do Santos na final da Copinha

O Santos vai homenagear Pelé na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na manhã desta terça-feira (25). O jovem time santista vai entrar em campo com a mensagem #VIDALONGAAOREI na barra posterior traseira da camisa, na decisão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Haverá ainda uma coroa sobre a palavra Rei.

"Não conseguimos e não podemos ver o Santos sem o Pelé, assim como o Pelé sem o Santos. São histórias que se entrelaçam e sempre temos que evidenciar, enaltecer, lembrar. Pelé e Santos são uma coisa só", disse o presidente Andres Rueda.

A hashtag #VIDALONGAAOREI estará presente no uniforme dos #MeninosDaVila na grande decisão da #Copinha22. pic.twitter.com/Cn60G2c33f — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2022

O clube costuma lembrar o Rei do Futebol em todos os seus jogos na Vila Belmiro. No décimo minuto das partidas, o telão do estádio exibe um vídeo especial sobre Pelé. O eterno camisa 10 do Santos foi notícia na semana passada devido ao tratamento que faz contra um tumor no cólon descoberto em 2021.

Ele esteve no Hospital Albert Einstein entre quarta e quinta-feira para dar sequência ao atendimento médico. A ESPN publicou em seu site que o Rei do Futebol teria um tumor também no fígado e no pulmão e haveria o risco de a doença estar se espalhando pelo seu corpo.

Mas uma das filhas do ex-jogador, Kely Nascimento, afirmou publicamente que não havia novidades sobre a gravidade da doença do seu pai.

O Santos vai fazer o clássico com o Palmeiras às 10h desta terça na final da Copinha. O horário e o local da partida foram anunciados pela Federação Paulista de Futebol somente na noite de domingo. A direção santista ficou insatisfeita com a decisão de jogar a decisão no estádio palmeirense e criticou a FPF.