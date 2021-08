Pelo menos 100 mil pessoas se mudaram para o Litoral Norte na pandemia

Pelo menos 100 mil pessoas se mudaram para um dos nove municípios que compõem a região do Litoral Norte da Bahia em 2020. Este foi o número de pedidos para novas ligações de energia elétrica na região, de acordo com dados da Coelba. E, num sinal de que este movimento de expansão dificilmente será algo efêmero, este ano, o volume de pedidos para novas ligações está 13% acima do que se verificou no ano passado, aponta a concessionária de energia.

O mesmo movimento de alta é verificado nos números do pedágio da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a Linha Verde, principal acesso para os mais de 200 quilômetros de praias entre Lauro de Freitas e Jandaíra, já na divisa entre a Bahia e Sergipe. Este é o cenário que motivou um “segundo olhar” do CORREIO para a região da Costa dos Coqueiros, a partir do projeto Boom no Litoral Norte, lançado no último mês de julho em todas as plataformas de divulgação do jornal.

Se o acelerado desenvolvimento econômico da região é uma realidade e atrai para lá um volume de investimento na casa dos bilhões de reais, tanto em empreendimentos voltados para o turismo quanto para a habitação, é fato que o movimento traz consigo grandes desafios. Planejamento é o caminho para que o crescimento não seja predatório e para que a infraestrutura de serviços permita a quem vive ou visita encontre o bem estar que procura.

A segunda etapa do Boom no Litoral Norte mostra em quais direções a região está crescendo, que projetos públicos ou privados estão impulsionando este desenvolvimento, além de destacar oportunidades de negócios ou para quem busca um espaço no mercado de trabalho. Novos lugares, novas atrações, sugestões gastronômicas de quem conhece muito bem a região e indicações de serviços compõem o cardápio desta segunda etapa do projeto.

“Nesta segunda edição que busca apresentar as novas vertentes de crescimento dessa região do estado, a equipe mapeou um movimento em que o desenvolvimento e a ocupação têm caminhado cada vez mais para o norte da Costa dos Coqueiros, inclusive atravessando para o outro lado da BA-099”, destaca a coordenadora da edição de fim de semana do CORREIO, Mariana Rios.

Por falar em moradia, a cobertura voltou os olhos para a questão da oferta da infraestrutura necessária na região, que está em franca expansão. O Litoral Norte hoje é destino ou, no mínimo, área de interesse para quem pensa em expandir seus negócios. A ampliação dos serviços também é um dos alvos do projeto editorial.

O jornalista Jorge Gauthier, responsável pelas ações digitais e engajamento do Correio, acredita que esta segunda edição do Boom no Litoral Norte será uma importante ferramenta para discutir o futuro da região. “Nesta segunda edição, trazemos uma curadoria de temas que falam sobre o atual momento de expansão da região litorânea da Bahia com um olhar analítico sobre os fatos e de olho nas perspectivas e projeções para o futuro”, explica.

O conteúdo do Boom do Litoral Norte será veiculado nas versões impressa e digital do Correio dos dias 28 e 29 de agosto. Além disso, haverá conteúdos especiais e estendidos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter. Além de tudo isso, na segunda-feira (30), será lançando um podcast especial em todas as plataformas de áudio. O projeto ainda tem dois programas ao vivo apresentados pelo jornalista Donaldson Gomes para ampliar as discussões sobre o tema.

Política & Economia discute planejamento da Costa dos Coqueiros

Mesmo locais consagrados no gosto dos turistas e de quem já vive lá, como a Praia do Forte, precisam ter o seu desenvolvimento futuro planejado para crescer de maneira saudável. Este é um dos grandes esforços da Prefeitura de Mata do São João, diz o secretário municipal do Turismo, Alexandre Rossi.

“Sabemos do potencial que o turismo tem para a nossa cidade”, afirma o secretário, que é um dos convidados do programa Política & Economia, apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes hoje às 18h no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Ele vai participar ao lado do arquiteto e urbanista Ernesto Carvalho, mestre em Conservação e Restauro e doutor e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia.

Na próxima semana, o Política & Economia também será dedicado ao Litoral Norte e vai receber Franklin Eusébio, presidente da Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, e Fábio Oliveira, diretor operacional do hotel Treebies, em Subaúma.

