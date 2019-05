23/01/1979

O conjunto arquitetônico de casarões dos séculos 17 e 18 do Pelourinho, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1985, se espalha por ladeiras, largos e vielas com calçamento pé de moleque. Revitalizado desde a década de 1990, as construções em estilo barroco português são o cenário para o vaivém de gente de Salvador, do Brasil e do mundo.