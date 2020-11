Pelourinho terá espetáculo contra o racismo no próximo sábado (28)

Acontece em Salvador o desfile manifesto Navio Negreiro, no próximo sábado (28), às 15h30. O evento será aberto ao público e ocorrerá na Cruz Caída, na Praça da Sé, Pelourinho.

Quem quiser participar do evento deve comparecer ao local na data marcada, trajando roupas brancas. O ato contará com uma manifestação teatral seguida de um desfile.

"No espetáculo, falaremos de 1.500 anos atrás, do que vivemos naquela época e do que estamos vivendo nos dias de hoje, que não tem muita diferença. O evento será todo voltado para o teatro e, no final, tereremos uma passarela com empreendedores negros, estilistas negros, roupas afro", explica Jonas Bueno, idealizador do projeto, que é realizado pela Focus moda & Produção.

Ele explica ainda que a apresentação também contará com um debate sobre o racismo. "A juventude em peso estará nesse evento para falar dessas fatalidades, dessas desgraças que estão acontecendo com a gente. Falaremos de feminicídio, genocídio, intolerância religiosa, precnceito e respeito".