Pelourinho terá programação especial de Natal partir de dezembro; veja

O Terreiro de Jesus vai passar por uma transformação especial neste Natal. Deste sábado (7) até 22 de dezembro, esculturas ambientadas de Papai Noel, casinhas do bom velhinho, animadores fantasiados e apresentações musicais vão alegrar o Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, e as crianças vão poder doar e receber presentes.

A ação faz parte do projeto Terreiro de Papai Noel, realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio do projeto Pelourinho Dia e Noite, programa da Diretoria de Gestão do Centro Histórico, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). O Largo do Pelourinho contará com três casas onde ajudantes de Papai Noel receberão os visitantes.

Na primeira casa haverá o Baú do Papai Noel, onde serão recebidos os brinquedos doados; na segunda, vai ocorrer a Baladinha do Papai Noel, com música eletrônica infantil; e a terceira será dedicada à escrita de cartas endereçadas às crianças que vão receber os brinquedos novos ou usados.

Depois as crianças que doaram os presentes receberão pelos Correios uma resposta da daquela que recebeu. A ideia é conectar as duas crianças. As doações dos presentes poderão ser feitas diariamente no horário das 10h às 18h, no Terreiro de Jesus. O local vai contar com três esculturas ambientadas do Papai Noel do Pelô, inspirado no tradicional bom velhinho do Polo Norte. As esculturas fazem parte de um Desafio Criativo, que foi comunicado aos ateliers por meio do site, redes sociais e presencialmente.

Os três ateliers responsáveis pelos projetos finalistas receberão R$ 8 mil de ajuda de custo da Diretoria de Gestão do Centro Histórico. O papai Noel do Pelô vencedor receberá, além dos R$ 8 mil, uma quantia de R$ 2 mil como complementação.

O Pelourinho também vai ganhar um presépio iluminado montado ao redor do Cruzeiro de São Francisco e com uma árvore de Natal de oito metros situada no Terreiro de Jesus.

As apresentações do Concerto de Natal Eletrônico 'De Paul McCartney a Mozart' vão ocorrer em frente à Faculdade de Medicina da Ufba, no Pelourinho, entre os dias 19 e 22 de dezembro, às 19h30. Vão se apresentar a Orquestra de Câmara de Salvador, o Coral Ecumênico da Bahia, o DJ Thiago Pugas e o teremista Fábio Luna, todos sob a regência do maestro Ângelo Rafael. A apresentação, interagindo também com as janelas da Faculdade de Medicina, terá efeitos especiais de luz e a plateia contará com cadeiras para se acomodar durante as apresentações.