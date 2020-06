Pensando em comprar um carro novo? Concessionárias oferecem série de benefícios

Você sonha em ter um carro zero quilômetro na garagem, mas, em meio ao isolamento social, não sabe se é o melhor momento para realizar esse desejo? Está na dúvida se espera um pouco e deixa para realizar a vontade no pós-pandemia? Pois fique de olho: várias concessionárias estão oferecendo uma série de condições especiais para incentivar a compra do automóvel - e a oportunidade pode ser, sim, boa.

"Muita gente está com medo da instabilidade financeira, de perder o emprego e se complicar. E é, de fato, um receio válido. Mas há aquelas pessoas que já se planejavam em trocar ou comprar um veículo agora, que já tinham juntado dinheiro para isso. Ou mesmo um funcionário público, que tem estabilidade. Acredito que, para essas, é vantajoso. Os preços estão muito bons", defende Augusto Salles, gerente de vendas da Citroën Gaulesa.

"Já estamos recebendo reajuste da montadora, para o pós-pandemia. Houve aumento em várias matérias-primas de automóveis, como o aço. Isso vai se refletir nos preços posteriormente", segue.

Segundo Leonardo Ferreira, gerente de vendas da Indiana Ford, esse é momento que quem tem o poder é o cliente. "Estamos flexíveis para fazer negócio. Temos apetite. Acredito que oportunidade assim é a ideal", diz.

Entre as promoções disponíveis nas concessionárias de Salvador, estão os carros 2019/2020 da Caoa Chery Paralela. "São veículos que têm pouco mais tempo no estoque. Eles são novos, zero quilômetro, que foram montados em 2019, mas com modelo já de 2020. Em todos, oferecemos nota fiscal de fábrica - ou seja, vendemos pelo custo que pagamos da montadora", afirma Paula Cardoso, gerente de vendas.

Entre os automóveis citados por ela, está o Tiggo 2, que sai, em sua versão manual, a partir de R$ 57 mil. No caso do Tiggo 5X, há um bônus de até R$ 10 mil para o cliente na versão top de linha, TXS, que tem valor a partir de R$ 93 mil.

"Sei que muita gente tem receio de comprar um carro montado no ano anterior, pensando na desvalorização da revenda. Mas é muito difícil a revenda desvalorizar tanto, quando pensamos em um desconto de R$ 10 mil. Normalmente, a média de desvalorização, nesse sentido, é de R$ 3 mil. Vale a pena", comenta Paula.

O Tiggo 5X TXS tem bônus de até R$ 10 mil na Caoa Chery

(Foto: Divulgação)

Na Citroën Gaulesa, toda a linha, independentemente da versão, tem a primeira parcela só para janeiro de 2021. Há também facilidades nos próprios carros - o C4 Lounge 19/19, por exemplo, tem R$ 12 mil de bônus, que pode ser usado ao desejo do cliente, seja como abatimento no seminovo ou no modelo que ele está comprando. O veículo tem valor de R$ 103.990.

No caso do C4 Cactus 20/20, que custa a partir de R$ 76.690, o bônus é de R$ 5 mil, dado na avaliação do carro usado do cliente. "É uma superavaliação", brinca Augusto Salles. O mesmo desconto é dado no C3, que sai por a partir de R$ 61.190. Todos são modelo 20/20.

A Indiana Ford oferece promoção no financiamento. Até dezembro de 2021, o cliente paga 50% do valor. Só a partir de 2022 que ele passa a fazer o pagamento do custo integral da parcela. A primeira, aliás, é só em 90 dias.

Entre os carros, também há descontos. Quem adquirir o Ecosport Titanium 20/20, a partir de R$ 92 mil, ganha até R$ 6 mil de bônus no seminovo. No caso do Ka, a partir de R$ 45.990, o bônus é de R$ 1 mil no usado.

É enfermeiro, médico ou outro profissional que atua na linha de frente no combate ao novo coronavírus? Há vantagens especiais na Indiana Ford. As versões SE e FreeStyle do Ecosport possuem bônus de R$ 5 mil (R$ 2 mil no seminovo e R$ 3 mil no veículo). O interessado, porém, precisa confirmar o trabalho.

O Grupo Imperial, que representa a marca Honda Automóveis em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, tem toda a linha com a primeira parcela do financiamento para 90 dias, além de cortesia em acessórios - que podem ser escolhidos, por exemplo, tapete personalizado ou frisos.

Carro-chefe da concessionária, o HR-V teve preço alterado, em sua versão de entrada, de a partir de R$ 97.200 para a partir de R$ 95 mil. Quem se interessar, porém, terá que esperar um pouco: segundo o diretor comercial e jurídico do Grupo Imperial, Ismael Oliveira, não há pronta-entrega. Mas ele avisa: os valores irão subir de 3% a 5%. Ou seja, se quiser garantir por esse preço, melhor correr.

No caso do Honda Fit, a versão LX, que é intermediária, está com preço a partir de R$ 74 mil.

Segundo Fábio Peres, gerente de vendas da Baviera Volkswagen, a concessionária está dando desconto em vários carros. Por exemplo, o T-Cross está com abatimento R$ 10 mil: o preço, que era de R$ 110 mil, passou para R$ 99.990. No Tiguan, a versão Comfortline está por R$ 142.900 - antes, era R$ 162 mil. No caso dos dois, além do Jetta e Virtus Highline, há três revisões de fábrica grátis.

Quer um modelo mais barato? O Gol, que custava R$ 49.990, está por R$ 41.990.

O Volkswagen T-Cross teve desconto de R$ 10 mil na Baviera

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Contato virtual

Caso o cliente prefira não sair de casa, por causa da pandemia do novo coronavírus, as concessionárias oferecem contato virtual, seja por meio do próprio site, nas redes sociais ou por Whatsapp. É possível realizar todo o negócio de forma online - e até receber o carro comprado na própria residência.

Aliás, Salvador recebe, até o dia 30, o feirão online Desafio Digital, também com boas oportunidades de veículos. Como a linha Onix, da Chevrolet, que terá a versão top de linha, Premier, saindo pelo preço da intermediária LTZ. "O Onix hatch Premier, que vendemos normalmente por R$ 76.490, terá valor a partir de R$ 69.990. E o sedã, que custaria R$ 80.690, poderá ser comprado por a partir de R$ 70.990 - um desconto de quase R$ 10 mil", adianta Renata Rodrigues, gerente de vendas da Columbia Chevrolet.

Segundo Renata, além do Onix, também haverá ofertas para o Tracker. A depender da negociação, a concessionária poderá oferecer facilidades como 120 dias para pagar a primeira parcela, IPVA de 2020 grátis, tapete personalizado e tanque de combustível cheio.

Outra concessionária que está confirmada no Desafio Digital é a Guebor Toyota. Para o evento online, serão disponibilizadas ofertas das linhas Etios e Yaris, além do Corolla Altis Hybrid Premium. No caso dos dois primeiros, haverá opções como pagamento da primeira parcela só em 2021 ou nota fiscal de fábrica e primeira parcela em 90 dias. Para o Corolla, o cliente poderá ter a nota fiscal de fábrica e primeira parcela em 90 dias no Ciclo Toyota.

Confira as principais ofertas:

Caoa Chery Paralela: Nota fiscal de fábrica em todos os modelos 19/20 do estoque. O Caoa Chery Tiggo 2, em versão manual, sai a partir de R$ 57 mil. O Caoa Chery Tiggo 5X, em versão top de linha, custa a partir de R$ 93 mil.

Citroën Gaulesa: Toda a linha tem a primeira parcela só para janeiro de 2021. O Citroën C4 Lounge 19/19, que custa R$ 103.990, tem R$ 12 mil de bônus. Para o Citroën C4 Cactus, a partir de R$ 76.690, e o Citroën C3, a partir de R$ 61.190, o bônus é de R$ 5 mil no seminovo.

Indiana Ford: Primeira parcela do financiamento só em 90 dias. Até dezembro de 2021, o cliente paga 50% da parcela do financiamento - e só a partir de 2022 que começa a pagar o valor integral. Ford Ecosport Titanium 20/20, a partir de R$ 92 mil, rende até R$ 6 mil de bônus no seminovo. Ford Ka 20/20, a partir de R$ 45.990, gera bônus de até R$ 1 mil no usado.

Grupo Imperial Honda: Toda a linha tem a primeira parcela do financiamento para 90 dias. Há também cortesia em acessórios. O Honda HR-V está custando a partir de R$ 95 mil. Já a versão LX do Honda Fit está com preço a partir de R$ 74 mil.

Baviera Volkswagen: Há descontos em vários carros. Por exemplo, o Volkswagen Gol, que custava R$ 49.990, está por R$ 41.990. Com desconto de R$ 10 mil, o Volkswagen T-Cross sai por R$ 99.990. Já o Volkswagen Tiguan Comfortline está por R$ 142.900.

Columbia Chevrolet: via Desafio Digital, terá a versão top de linha do Chevrolet Onix, Premier, saindo pelo preço da intermediária LTZ. O hatch está custando a partir de R$ 69.990 e o sedã, a partir de R$ 70.990. A depender da negociação, a concessionária poderá oferecer facilidades como 120 dias para pagar a primeira parcela, IPVA de 2020 grátis, tapete personalizado e tanque de combustível cheio.

Guebor Toyota: também pelo Desafio Digital, oferece Etios e Yaris com pagamento da primeira parcela só em 2021 ou nota fiscal de fábrica e primeira parcela em 90 dias. No caso do Corolla Altis Hybrid Premium, o cliente poderá ter a nota fiscal de fábrica e primeira parcela em 90 dias no Ciclo Toyota.