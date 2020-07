'Pensei em me matar', diz atriz de Malhação após vídeo em site pornô; veja desabafo

A atriz Pillar Costa, que participou da novela ‘Malhação’, da TV Globo, em 2019, entrou em depressão e disse que pensou em tirar a própria vida após ter um vídeo editado e publicado em site pornô.

Dona de um canal no YouTube, a jovem fez um longo desabafo e falou do impacto que as imagens tiveram na vida dela e de sua família.

“Meu pai, de 71 anos, muito nervoso, me perguntando se eu tinha vindo para o Rio para virar prostituta. Foi um choque até processar tudo isso. Quando entrei no site e digitei meu nome, achei um vídeo meu dançando funk, de roupa, que tinha gravado para um canal de humor. O título era: ‘A dançarina mais gostosa Pillar’”, contou ela.

Pillar, que além de ser atriz, também dá aulas de teatro, aparece dançando e vestida. Ela diz que pediu que o site retirasse do ar o vídeo e em menos de 24h as imagens não estavam mais disponíveis.

No entanto, o estrago familiar já estava feito. “Meu pai ficou dois meses sem falar comigo. Muita gente me apontava [o dedo], me questionava. Descobri que já sabiam antes mesmo de me avisarem e aquilo me consumiu”, comentou a atriz.

Além dos vídeos gravados para o YouTube, falando sobre o tema, Pillar também criou um projeto de acolhimento para mulheres que tenham passado pela mesma situação constrangedora que ela passou.

“O que eu posso ajudar é com o apoio para que elas mostrem a cara e denunciem o que passam. Digo que não sou psicóloga, mas encaminho para parceiras que dão orientação terapêutica e jurídica. O objetivo é unir mulheres que passam pelo mesmo para que elas não sejam vítimas para sempre. É preciso transformar o negativo em positivo”, concluiu.

Assista ao relato e desabafo de Pillar: