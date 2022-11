Pep Guardiola manda vídeo para jogadores do Bahia antes do acesso

Treinador do Manchester City, da Inglaterra, Pep Guardiola gravou uma mensagem de incentivo aos jogadores do Bahia. O vídeo foi exibido antes do jogo decisivo contra o CRB, disputado no domingo (6) e válido pela última rodada da Série B do Brasileiro, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

O vídeo promovido pelo Grupo City também contou com a participação do executivo Ferran Soriano, que assim como Guardiola é espanhol, e de alguns jogadores do clube inglês, como o meia alemão Gundogan e o goleiro brasileiro Ederson. O Esquadrão venceu o jogo contra o CRB por 2x1, com gols de Daniel e Mugni, e confirmou o acesso à Série A do Brasileirão.

A conquista foi parabenizada pelo perfil em português do Manchester City, que respondeu a uma postagem da conta oficial do Bahia.

Bahia e Grupo City estão em negociação há um ano e têm contrato firmado. A proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) feita pelo fundo árabe será votada no dia 10 de dezembro, em Assembleia Geral de Sócios.

Na oferta, o Grupo City planeja aportar R$ 1 bilhão no Bahia ao longo de 15 anos e controlar 90% das ações da SAF a ser criada. O valor será utilizado para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.