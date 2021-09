Pequenos negócios devem planejar crescimento

A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus levou muitas pessoas a buscar no empreendedorismo uma alternativa de sustento – seja como uma compensação pelo emprego perdido, ou como um complemento de renda. Ao mesmo tempo, as medidas para conter o avanço do vírus trouxeram novos desafios a quem toca pequenos negócios. O caminho para superar essas dificuldades é o investimento em capacitação e qualificação, acredita Rosângela Gonçalves, analista do Sebrae Bahia.

“O Brasil tem uma veia nata ao empreendimento. Durante o período da pandemia, o país saiu do quarto lugar para o sétimo em atuação empreendedora, mas ainda assim estamos falando de uma vocação nata”, ressaltou Rosângela durante a participação no Programa Política & Economia, transmitido ao vivo ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas), com a apresentação do jornalista Donaldson Gomes.

Ela lembra ainda que empreender é o quarto sonho dos brasileiros, atrás apenas da casa própria, carro e viagem. “Tem muita gente buscando empreender, seja por necessidade, dentro do contexto pandêmico, ou mesmo porque vislumbrou uma boa oportunidade”, diz.

“Para quem está começando agora é muito importante saber responder a uma pergunta: ‘por que você quer empreender?’ Empreender é desafiador, tem muita coisa que as pessoas precisam aprender”, destaca, citando a parte financeira, atendimento e divulgação. “A realidade dos pequenos negócios é a do ‘euquipe’, em que o empresário precisa fazer tudo sozinho”, descreve.

Neste sentido, ela aponta como o primeiro passo saber no que pretende empreender, ou pelo menos ter uma ideia em relação ao negócio. “Se essa ideia culminar com o gosto da pessoa, ou uma aptidão, ou competência, melhor ainda”, completa. “A curva de aprendizagem é um pouco menor”.

Segundo Rosângela, diversas ferramentas podem auxiliar o candidato a empreender no processo de teste das ideias. Ela lembra inclusive que o Sebrae oferece inclusive ideias de negócios, com informações sobre diversas áreas de atuação. “Para começar, a coisa mais importante é saber o que pretende fazer e se existe uma demanda de mercado para aquilo”.

Planejamento

Pequeno porte ou mesmo a falta de estrutura em um pequeno negócio não são desculpas para que as micro e pequenas empresas abram mão do trabalho de planejamento. Pelo contrário, quanto menor, mas importante conhecer o negócio e otimizar o uso dos recursos disponíveis, avisa Rosângela.

“Eu não estou falando de ter uma estrutura de planejamento engessada, mas acredito que qualquer negócio precisa saber onde quer chegar, como atingir metas de aumento nas vendas”, pondera a analista do Sebrae Bahia. “Planejar vai ajudar o negócio a ser mais assertivo na busca da monetização, vai ajudar a prever situações”, acredita.

Ela cita a necessidade de estabelecer controles financeiros, “nem que seja num caderninho”, diz, mesmo lembrando que o próprio Sebrae disponibiliza planilhas para o controle financeiro. Ela recomenda a definição pequenos objetivos e metas, além de mecanismos para acompanhar o cumprimento deles. “Faça nas condições que você tem”.

“Não existe uma receita, mas existem caminhos para o sucesso e isso passa pelo planejamento”, diz. “A definição de pequenas metas pode ter um efeito muito positivo. Se alguém vende 50 unidades de um produto e estabelece como meta passar a vender 100 já deu um importante passo. Depois disso é buscar o caminho para este crescimento”.

Aposta no digital vale para todas as empresas

A transformação digital é uma realidade, mas não apenas para as grandes empresas, avisa a analista do Sebrae Bahia, Rosângela Gonçalves. “Meu conselho para os pequenos negócios é que ele recorram às tecnologias disponíveis. O digital é uma grande arma”, acredita.

Ela explica que isso passa por mudanças de cultura organizacional, atitudes e muitos processos de produção. O primeiro passo disponível é buscar ter presença na internet. “As micro e pequenas empresas precisam ocupar os espaços disponíveis nas redes sociais, nas mídias online. Abrir mão disso é fatal”, acredita.

“A tecnologia pode ajudar a ter mais escala e a se relacionar melhor com os clientes”, explica. O exemplo, cita, é o Whatsapp Business, com uma série de ferramentas que ajudam na organização do negócio e até no processo de vendas. “O primeiro passo é mapear as tecnologias disponíveis e ver quais se encaixam nas necessidades do negócio”

Rosângela recomenda o programa de ensino à distância do Sebrae para quem deseja investir em capacitação gastando pouco ou até, em muitos casos, sem gastar nada.

Segundo ela os cursos podem ser feitos de acordo com a disponibilidade de tempo dos interessados. Neste caso, as oportunidades estão disponíveis até para quem ainda não tem um CNPJ.

Para quem já tem uma pessoa jurídica constituída, a dica dela é a participação na Semana Sebrae, entre os dias 4 a 8 de outubro. “A qualificação contínua é o grande segredo para o sucesso no mercado”. O evento, que está na sua sexta edição, e já atendeu mais de 100 mil empresas, este ano traz entre as novidades o “Power Kit”, que traz conteúdos sobre vendas e pode ser baixado gratuitamente no site www.semanasebrae.com.br. O conteúdo pode ser baixado antes mesmo da realização do evento. “São diversas ferramentas e conteúdos que irão ajudar as pessoas a compreenderem melhor o mundo digital e a vender mais”, afirma.

Na programação, estão previstas ações online e outras presenciais.

Semana Sebrae

O que 6ª

Semana de Capacitação Empresarial, evento consolidado no calendário empreendedor da Bahia, que já reuniu, nas edições anteriores, mais de 123 mil inscritos

Quando

Entre os dias 4 e 8 de outubro

Onde

Online e presencial (em Salvador, no Centro de Exposições)

Inscrições

Em www.semanasebrae.com.br, apenas para quem tem CNPJ



O programa Política & Economia desta quinta-feira (23) foi realizado em parceria com o Sebrae