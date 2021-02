Perda de todas vacinas de cidade foi causada por criança de 9 anos, diz polícia

A Polícia Civil do Espírito Santo informou nesta sexta-feira (19) que uma criança de nove anos foi a responsável por desligar o relógio de energia elétrica da sede de vacinação do município de Rio Bananal, no norte do estado. O ato resultou na perda de todas as vacinas contra a covid-19 da cidade, assim como exames de sangue e outros medicamentos.

A confirmação do incidente elimina a tese de que o caso se tratasse de vandalismo. Para chegar a conclusão de que o menino foi responsável, foram analisadas as câmeras de segurança do local onde ficava o relógico de energia elética.

"Uma criança, de apenas nove anos, que estava brincando no local, acabou subindo em um banco de praça que fica em frente ao relógio. Curioso porque uma lâmpada vermelha piscava dentro do relógio o tempo todo, ele acabou desligando o relógio para tentar apagá-la. Desligando o relógio e apagando a lâmpada, ele voltou com as brincadeiras novamente. Ou seja, uma brincadeira de criança inocente que acabou gerando todo esse problema", afirmou o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelo caso.

A Polícia Civil informou que o inquérito será concluído e encaminhado ao Ministério Público, com cópia para o Conselho Tutelar, que adotarão as providências cabíveis.

As vacinas em questão seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa da campanha de imunização. Rio Bananal tem 19 mil habitantes e recebeu um total de 479 doses; ou seja, cerca de 27% do total foi perdido com o desligamento do refrigerador.