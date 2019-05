'Perdi um irmão', diz Wesley Safadão sobre morte de Gabriel Diniz

Wesley Safadão e Gabriel Diniz tinham uma relação para além da profissional e antes mesmo de todo o sucesso que ambos artistas fizeram. Eles eram sócios e frequentemente tinham reuniões juntos. Um pouco da convivência dos dois é retratada nos depoimentos de Safadão, publicados no Instagram. O cantor soa inconformado com a tregédia que causou a morte de seu amigo, na queda de um monomotor em Sergipe.

"Não era à toa que você tinha nome de anjo, meu amigo GABRIEL! A Presença de Deus era real na sua forma tão leve e alegre de viver a vida! Siiiiiiimmmmm, Sua alegria era sua maior marca! Seu sorriso transbordava amor pelo próximo! ", lembrou Wesley.

Os depoimentos de Wesley seguem afirmando a perda de um irmão que ele estava assistindo crescer: ""Estava atingindo todos os seus objetivos e correndo atrás dos seus sonhos. Tão jovem e com tanto talento, estava vivendo um momento incrível na sua carreira. Com muito esforço e trabalho fez a sua música ser conhecida no Brasil inteiro", lamentou.

Confira as postagens completas aqui:

Wesley Safadão e GD tinham uma relação de amizade para além da profissão (Foto: Reprodução / Instagram)

Os cantores eram amigos antes mesmo de colaborarem na música Acabou, Acabou e sócios.