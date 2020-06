Perfil vaza dados pessoais que seriam de Bolsonaro e seus filhos

Um perfil no Twitter que diz ser do grupo hacker Anonymous Brasil expôs nas redes sociais informações pessoais que seriam do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, e dos ministros Damares Alves e Abraham Weintraub. O grupo também revelou informações que seriam do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que apoia o presidente.

Os dados divulgados incluem salário, endereço, nota de avaliação de entidades de crédito, bens, dívidas registradas, capacidade de pagamento de contas e outros. O deputado do PSL Douglas Garcia confirmou que também teve os dados expostos pelo grupo.

Anonymous Brasil, de forma criminosa, acaba de divulgar todos os meus dados nas redes sociais. Para que colocar os meus familiares em risco? Para que divulgar o endereço de minha casa? Os lugares em que trabalhei? Estou indo agora mesmo na delegacia fazer um boletim de ocorrência — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) June 2, 2020

Após os dados terem sido divulgados, o mesmo perfil informou que os dados haviam sido retirados da internet, mas que eles seriam expostos novamente. Em seguida, o perfil foi excluído do Twitter. Nas redes sociais, alguns usuários apontam que os dados já estavam disponíveis na internet e, por isso, o episódio não seria de vazamento de dados.

A família Bolsonaro e os ministros Damares Alves e Abraham Weintraub ainda não se posicionaram publicamente sobre o caso.