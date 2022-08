Perícia conclui que paciente não foi estuprada na unidade, diz hospital

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que não aconteceu um abuso sexual dentro do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, segundo comunicado da rede de saúde. As investigações ainda não foram concluídas, de acordo com a corporação policial.

Uma mulher de 38 anos denunciou ter achado vestígios de esperma no corpo e nas roupas uma hora depois de passar por cirurgia no estabelecimento.

Em comunicado à imprensa, a Rede Mater Dei diz que foram feitas perícias no Instituto Médico Legal (IML) que concluíram que não havia resíduos de esperma ou outros indícios de violência física na paciente.

“Todos os possíveis indícios de abuso sexual foram avaliados e negativados. A paciente não apresentava sinais de violência física e não foram identificados indícios espermáticos (de sêmen) nem de PSA (Antígeno Prostático Específico) no líquido viscoso presente no corpo da paciente”, diz a nota.

Leia o comunicado completo:

A Rede Mater Dei lamenta o ocorrido e os impactos negativos que a denúncia provocou ao corpo médico do hospital e aos demais pacientes da Rede. “Ao longo de quatro décadas, perseguimos os valores de respeito ao paciente, fundamentado em um atendimento humanizado e extremamente responsável, acreditado pelas mais rigorosas comissões internacionais de segurança ao paciente", afirma Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde.

A Rede Mater Dei de Saúde informa que segue criteriosamente as normas internacionais de segurança e possui a acreditação hospitalar da Joint Comission International (JCI), líder mundial em acreditação de saúde, que comprova que Mater Dei cumpre o mais alto padrão de protocolos de segurança do paciente.

Com uma trajetória de mais de 40 anos de serviços prestados à comunidade, a Rede Mater Dei de Saúde mantém elevados níveis de excelência e credibilidade, permanecendo como uma referência em atendimento médico-hospitalar.

A Rede Mater Dei manifesta sua preocupação com análises não baseada em exames periciais acerca dos fatos ocorridos e repudia qualquer ação que contrarie o senso de responsabilidade e a segurança de seus pacientes.

Denúncia

No boletim policial, a paciente contou que passou por uma cirurgia na segunda-feira e quando já estava no quarto, de noite, percebeu um líquido similar a sêmen quando foi urinar. O marido dela percebeu também.

Ela contou ainda que foi levada para a sala de cirurgia por uma enfermeira, mas não sabe quem permaneceu no local. Quando acordou da sedação, estava na sala de recuperação e não viu mais o cirurgião.

A paciente contou que notou o sêmen quando foi urinar, por volta das 18h45. Ela contou também que o short tinha um furo e tinha esperma.

Uma enfermeira ouviu o marido dela saindo desesperado dizendo que a esposa tinha sido estuprada e acionou a direção da unidade.