Periperi: começa segunda etapa da requalificação do canal do Paraguari

A requalificação do canal do Paraguari, em Periperi, entrou na segunda fase neste sábado (27), quando a Prefeitura de Salvador deu sequência às obras de macrodrenagem, com a construção de um barramento. Com investimento de R$ 7,2 milhões, a iniciativa vai regularizar a vazão de água e solucionar o problema de alagamento na região. O vice-prefeito Bruno Reis esteve na localidade para acompanhar o começo das intervenções e vistoriar o andamento da primeira etapa do projeto, que deverá ser concluída em setembro.

De acordo com Reis, a intervenção vai melhorar as condições sanitárias da população que vive nas imediações do canal. “Essa obra, especialmente neste momento de pandemia, é essencial. O Paraguari é um rio que corta o Subúrbio e, ao longo do tempo, por falta de esgotamento sanitário, virou um canal. As pessoas que moram no entorno dele sofriam muito com a falta de higiene e, no período das chuvas, com alagamentos grandiosos, que prejudicavam a saúde delas, além dos prejuízos materiais que causavam”, afirmou.

(Secom/Divulgação)

Na atividade, o vice-prefeito alertou para a importância do cumprimento de protocolos nos canteiros de obras, para dar segurança aos trabalhadores, durante a pandemia do novo coronavírus. “Para que os profissionais fiquem livres de risco, é preciso evitar aglomeração nas frentes de trabalho, colocar horários alternados para bater o ponto e para a alimentação, oferecer todos os EPIs, sendo que o uso de máscara é obrigatório, além de medir a temperatura dos colaboradores”, assinalou.

Ao lado do vereador Felipe Lucas e do secretário de Infraestrutura (Seinfra), Luciano Sandes, o vice-prefeito Bruno Reis informou à população que o programa Iluminando Nosso Bairro será iniciado, em breve, em Periperi, incluindo as regiões de Colinas e Mirantes de Periperi. A iniciativa moderniza a rede pública de iluminação, implantando lâmpadas em LED nas localidades contempladas.

Primeira fase

A requalificação do canal do Paraguari era uma demanda antiga dos moradores de Periperi. A primeira fase da obra envolve o trecho da Av. Suburbana até a Rua da Glória, em uma extensão de 925 metros de rio, onde serão implantados patamares de 2,80m, constituídos por lajes pré-fabricadas em ambos os lados do canal. Iniciadas no final de 2019, as intervenções contam com investimento de R$ 14,7 milhões.

O local também terá travessias para pedestres a cada 60m de extensão e nova iluminação em LED. O entorno do rio será beneficiado com revestimento asfáltico das vias que margeiam o canal. A Prefeitura vai construir um espaço público de convivência e lazer sobre o trecho inicial do canal, com o revestimento em piso intertravado e implantação de pergolados, bancos, paisagismo e acessibilidade. O Paraguari ganhará ciclovia, e as duas praças da Rua da Glória serão recuperadas.