Pernambucanas inaugura 2ª loja na Bahia em agosto

A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, anuncia a inauguração da sua 2ª unidade na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, intensificando a capilaridade de produtos e serviços por todo o país. Recentemente, a marca chegou ao Nordeste, abrindo sua primeira loja no Shopping Bela Vista, em Salvador.



A unidade possui 1.089m² e gerou 20 empregos diretos. O espaço conta com o conhecido portfólio de produtos que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática. A loja também conta com as novas categorias de produto da marca com itens de lar e vestuário para bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos.



“A Bahia nos recebeu de forma muito especial. A primeira loja aberta, em Salvador tem demonstrado o tamanho do carinho dos baianos com nossa marca. Nosso plano de expansão deste ano contempla diversas regiões, mas especialmente na Bahia, chegaremos com diversas lojas. Temos certeza de que Teixeira de Freitas também será um grande sucesso”, nos disse Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.



Alinhada à experiência Fígital, que integra o melhor dos universos Físico com o Digital, a Pernambucanas disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por Whatsapp, também com retirada na loja, em apenas 2 horas.



Sempre pensando no bem-estar e saúde de seus clientes e colaboradores, a nova loja, assim como as demais, segue todas as recomendações dos órgãos oficiais com um rigoroso protocolo de segurança.



Serviço:

Unidade Pernambucanas Teixeira de Freitas

Inauguração: 06/08

Endereço: Rua Zilda Arns Neumann, 86, Centro – Teixeira de Freitas - BA



