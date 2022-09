Pernambuco: desabamento de marquise deixa quatro mortos

Em Aliança, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, a queda de uma marquise atingiu várias pessoas, neste domingo (11), durante o desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política da cidade.

As primeiras informações, de um funcionário da Unidade Mista Belarmino Luís Pessoa de Melo, eram de que, pelo menos, três pessoas morreram. Na manhã da segunda-feira (12), no entanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), subiu o número de mortos para quatro.

Além disso, informou ter prestado socorro a seis pessoas que ficaram feridas no acidente. Ainda não se sabe se há mais vítimas além dessas.

Quatro feridos - entre eles, um adolescente de 12 anos - foram levados para o Hospital Berlarmino Correia, em Goiana. Uma adolescente de 14 anos foi para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, e uma mulher de 46 anos foi socorrida para o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata.

A marquise é de uma loja que fica localizada no trajeto do ato cívico, segundo o site Giro Mata Norte. No local, funciona uma bomboniere, que estava fechada no momento em que a marquise desabou. Várias pessoas acompanhavam o desfile quando a fachada do estabelecimento comercial cedeu. Duas pessoas morreram na hora.

Equipes de saúde ofereceram, na noite deste domingo (11), oferecendo os primeiros cuidados aos feridos e fizeram encaminhamentos para unidades de saúde do município e da região.

Ainda de acordo com o Giro Mata Norte, há registro de atendimentos a pessoas feridas em hospitais de Timbaúba, Nazaré da Mata e Carpina, além da própria cidade de Aliança.

Queda de marquise: o que diz a Prefeitura de Aliança

Em rede social, a Prefeitura de Aliança informou, por volta das 21h15 deste domingo (11), que "em virtude da fatalidade que ocorreu há poucos minutos em nossa cidade, o governo municipal CANCELOU as festividades que estavam marcadas para o decorrer da semana, em respeito à vítima e seus familiares".

Ao JC, a prefeitura disse que a marquise era de um comércio particular e que todos os profissionais de saúde do município estão envolvidos na assistência às pessoas feridas.

No entanto, a prefeitura diz não ser possível, ainda na noite deste domingo (11), divulgar o número total de mortes e de feridos, que também foram encaminhados para o Recife.

No Instagram, a prefeitura informa ainda que decretou luto oficial.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.