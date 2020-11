Pernambués: Idosa com muleta vota deitada em maca após sofrer queda

A idosa Marta Angélica de Almeida votou enquanto era carregada em uma maca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã deste domingo (15), em Salvador. O caso ocorreu no Colégio Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambués.

A mulher, que não teve idade informada, usa muletas por causa de uma cirurgia no joelho e chegou ao local de votação um pouco antes das 8h, de acordo com informações da TV Bahia. Ela estava subindo a rampa de acessibilidade, quando caiu. Uma equipe do Samu foi chamada e prestou socorro à mulher.

Ao verificar que Marta estava com a saúde estável, a equipe médica a colocou na maca e levou até a seção dela. No local, a idosa votou carregada na maca. À reportagem, ela contou que está em processo de se aposentar e que fez questão de ir votar, mesmo com o problema no joelho, porque ficou com medo de, caso ela faltasse, isso interferir no seu processo de aposentadoria.

O CORREIO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que informou que Marta tem plano de saúde e foi levada para um hospital da rede privada. Ela está lucida e orientada.

