Pernambués: suspeito de tráfico é morto e dois são presos em operação da PM

Um suspeito de tráfico foi morto na manhã desta quarta-feira (19), em Pernambués,durante operação da Polícia Militar. Outros dois suspeitos foram presos na mesma ação, que ainda apreendeu drogas e uma submetralhadora, entre outros itens. Moradores da região relatam cenário de muitos tiros e medo, afirmando que um toque de recolher foi decretado no bairro. Onze escolas municipais tiveram as aulas suspensas por conta do clima de insegurança.

A operação aconteceu na localidade da Horta e contou com equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Central e da 1ª CIPM.

No primeiro momento, por volta das 5h30, os policiais encontraram um grupo armado que atirou contra os PMs, segundo a corporação. Houve troca de tiros e depois um dos suspeitos foi achado ferido no chão, com uma arma de fogo. Ele foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas acabou morrendo. Com ele foram apreendidos uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm, um carregador alongado, 25 trouxas de maconha prensada, um saco contendo cocaína e sete munições de calibre 9mm intactas.

O morto é um suspeito identificado como Everton Souza Santos, mais conhecido como Beta ou Betão, que segundo informações atuava em uma facção criminosa que age em Pernambués. "Está tudo fechado", diz uma moradora, afirmando que nem a Escola Municipal Hildete de Souza funcionou. Os moradores dizem que há um clima tenso no bairro desde domingo. Na segunda, a escola já chegou a ficar fechada.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) diz que a decisão de suspender as aulas nessa escola e em outras 10 unidades da região na tarde de hoje foi tomada por conta do clima de insegurança em Pernambués. "A retomada das atividades vai depender da situação se normalizar", diz a pasta.

Cerca de 1h depois, continuando a operação, os PMs encontraram um casal que tentou fugir ao notar a chegada das equipes. Os dois foram alcançados e presos depois que os policiais encontraram com eles 99 embalagens pequenas de crack, 32 embalagens grandes de cocaína, 20 trouxas pequenas de maconha, além de um adaptador para pistola modelo Glock. Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde todo material apreendido foi encontrado.

A Polícia Militar foi procurada para comentar a situação do toque de recolher, mas não se manifestou.