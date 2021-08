Perseguição policial na Avenida Paralela termina com duas pessoas baleadas

O começo da tarde foi de susto para quem trafegava pela Avenida Paralela. Por volta das 13h, ocorreu uma perseguição policial na via, com troca de tiros entre a Polícia Militar e os suspeitos.

De acordo com informações da PM, agentes foram informados que dois homens que estavam em um carro estavam ameaçando pessoas no bairro de Pituaçu. Os policiais foram até o local para verificar a situação e, quando chegaram no local, foram recebidos a tiros.

Os criminosos tentaram fugir e a PM iniciou uma perseguição policial com troca de tiros. Os dois ocupantes do veículo em fuga foram baleados e ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Com eles, foram apreendidas armas e drogas, além do carro utilizado na fuga. O material foi entregue na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa.

A ação gerou pânico em quem trafegava pelo local e gerou engarrafamento.