Perseguição policial tem acidente e tiroteio em São Cristóvão

Uma perseguição policial terminou com um acidente de trânsito, uma prisão dois carros roubados recuperados pela polícia na noite de sexta-feira(4), em São Cristóvão. A situação começou em Lauro de Freitas, quando policiais realizavam rondas pelo local e foram informados de que um carro havia sido roubado na Praça da Matriz.

As equipes da 52ª CIPM fizeram rondas e iniciaram as buscas, encontraram o carro roubado na Estrada do Coco, com três homens. Os policiais ordenaram que o carro parasse usando sinais sonoros e luminosos. Segundo a polícia, os suspeitos, então, começaram a atirar contra a viatura, que revidou.

Durante a fuga, os suspeitos bateram em outro veículo, já na Avenida Aliomar Baleeiro, bairro de São Cristóvão e um dos envolvidos foi detido. Os outros dois conseguiram fugir e roubaram outro carro, que foi abandonado em seguida.

Segundo a polícia, foram recuperados um simulacro de arma de fogo, uma corrente de cor dourada, um relógio de cor dourada, um aparelho celular, um chaveiro e uma carteira de trabalho. O suspeito e o material apreendido foi apresentado à 23ª Delegacia Territorial.