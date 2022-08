Personal trainer é morto a tiros em saída de barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza

O personal trainer Felipe Lucena, de 33 anos, foi morto a tiros nesse domingo, 31, quando saía de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil (PC-CE) investiga o homicídio doloso.

Lucena foi lesionado com disparos de arma de fogo em uma via pública da região e morreu no local. Ainda conforme a SSPDS, ele tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo do DHPP.

Matéria originalmente publicada em O Povo