Peru x Brasil, pelas Eliminatórias da Copa, tem horário alterado

A Conmebol confirmou, nesta quarta-feira (23), a alteração do horário do segundo jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Peru, em Lima, no dia 13 de outubro (terça-feira). A partida estava inicialmente marcada para começar às 23h15 de Brasília (21h15 no local), mas, agora, acontecerá a partir de 21h (19h no local).

A mudança de horário veio após um pedido da Federação Peruana de Futebol (FPF). Isso pois o país está sob toque de recolher que começa a partir de 23h - quando o segundo tempo do duelo ainda estaria em curso.

A estreia do Brasil nas Eliminatórias será no dia 9 de outubro, uma sexta-feira, às 21h30, contra a Bolívia, na Arena Neo Química Corinthians, em São Paulo.