PES investe na ajuda de Iniesta com consultor

O mês de setembro vai chegando e os apaixonados por games de futebol já começam a desistir de controlar a ansiedade. É nele que tradicionalmente a Konami e a EA Sports lançam as novas versões de PES e Fifa, respectivamente.



No entanto, as novidades vão sendo divulgadas aos poucos, e, alguns meses antes, já se sabe algumas dos grandes atrativos que os jogos vão ter. Se a EA apresentou o seu ‘Volta Football’, um modo que revisita o saudoso Fifa Street no Fifa 20, a Konami busca recuperar mercado de outra forma, afinal o PES 19 vendeu cerca de 42% menos que seu antecessor, muito pela perda da licença da Liga dos Campeões da Europa para a EA.



Para isso, a Konami mudou até o nome do jogo, oficialmente, que se chamará eFootball PES 2020. Entra aí uma tentativa de retomar a simpatia, usando o ‘e’ dos eSports, e se estabelecendo como a marca que investe em torneios entre gamemaníacos.



Outra aposta é incrementar o modo Master League, contando agora com famosos como Diego Maradona, Zico ou Johan Cruyff para serem representantes da sua equipe, além de uma melhoria no sistema como um todo, principalmente nas transferências de atletas.



Mas o que mais intriga é a participação do meia espanhol Andrés Iniesta como consultor. Conhecido pela sua qualidade técnica, Iniesta pode ajudar e muito a melhorar o PES.