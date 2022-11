Pescador encontra uma sucuri acasalando com 13 machos no Rio Paraná; vídeo

Um pescador e sua esposa registraram várias sucuris amontoadas no Rio Paraná, no noroeste do estado. Segundo o Instituto Água e Terra (IAT) informou ao g1, o registro é de uma fêmea acasalando com vários machos.

O vídeo, feito no final de outubro, mostra pelo menos 14 cobras enroladas uma em cima da outra em meio aos igarapés. Vanderlei Cortez Kassaro disse ao portal que ficou surpreso pela quantidade em um só lugar.

"Estou com medo Vanderlei. Você está indo muito perto. Ela está criando", diz Vera Lúcia, esposa do pescador, no vídeo.

E essa sucuri acasalando com 13 machos ao mesmo tempo no rio Paraná?

Guerreira



pic.twitter.com/lMibJQ0sJS — ???????? Dimitra Vulcana, a Doutora Drag (@DimitraVulcana) November 15, 2022

Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), são vários machos 'lutando' para conquistar a fêmea, que está abaixo deles.

"Algumas vezes pode acontecer dela ficar sozinha no final da história", explica o IAT ao g1.

De acordo com o órgão, durante a copulação da espécie não há um número máximo de machos em cima de uma única serpente. O acasalamento ocorre a cada dois ou três anos, e o processo pode durar dias.