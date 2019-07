Pescadores desaparecidos são encontrados a 40km de Ilhéus

Os cinco pescadores que estavam desaparecidos há mais de 48 horas após um barco pesqueiro ficar à deriva na região de Ilhéus, no Sul do Estado, foram encontrados a cerca de 40 km da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos homens; apenas que estão vivos.

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), através do Comando do 2° Distrito Naval, o sumiço dos pescadores foi conhecido pela corporação por volta das 12h de sexta-feira (19). No entanto, os pescadores estariam desaparecidos desde o fim da manhã de quinta-feira (18).

Ainda segundo a Marinha, a embarcação estava amarrada em uma poita a 55 quilômetros da costa de Belmonte, quando o cabo se partiu. Os tripulantes tentaram dar a partida do motor, mas não conseguiram. Assim, o barco ficou à deriva.

Equipes da Marinha vinham trabalhando no caso desde a sexta-feira, com ajuda da comunidade náutica local e a participação da Corveta Caboclo, navio da corporação que estava atracado no porto de Ilhéus.