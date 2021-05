Pesquisa Game Brasil traz panorama de hábitos de consumo dos gamers

Os jovens adultos - 20 a 29 anos - são a maior parte do público gamer no Brasil, cerca de 41%, de acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB) 2021. Desde a edição de 2016, a PGB também analisa quais as marcas mais lembradas e consumidas pelos gamers e a faixa etária citada contrui bastante para os hábitos em geral - para o consumo de produtos, é claro.

De acordo com a PGB, o perfil do gamer é ir 'além do ato de jogar'. "Com conta em bancos, utilizando serviços de telefonia, investindo em automóveis e assim por diante, esses jogadores criam uma relação com marcas que não necessariamente fazem parte do universo de games, embora possam fazer", crêem Sioux Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM, responsáveis pela pesquisa, em nota divulgada. A PGB 2021 ouviu 12.498 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre 7 e 22 de fevereiro desse ano.

Abaixo, as principais marcas lembradas e consumidas pelos gamers segundo a PGB 2021:



BANCOS

• Marca mais conhecida: Banco do Brasil (87,3%)

• Marca mais consumida: Caixa Econômica Federal (50,8%)

CARTÕES DE CRÉDITO

• Marca mais conhecida: Mastercard (90,4%)

• Marca mais consumida: Mastercard (73,3%)

REFRIGERANTES

• Marca mais conhecida: Coca-Cola (96,3%)

• Marca mais consumida: Coca-Cola (82,9%)

ENERGÉTICOS

• Marca mais conhecida: Red Bull (91,4%)

• Marca mais consumida: Red Bull (63,8%)

TELECOMUNICAÇÕES

• Marca mais conhecida: Vivo (83,3%)

• Marca mais consumida: Vivo (44,3%)

COSMÉTICOS

• Marca mais conhecida: O Boticário (92,3%)

• Marca mais consumida: O Boticário (72,5%)

TÊNIS

• Marca mais conhecida: Adidas (89,4%)

• Marca mais consumida: Nike (57%)

SNACKS E SALGADINHOS

• Marca mais conhecida: Doritos (84,3%)

• Marca mais consumida: Ruffles (61,8%)

ENTREGA DE COMIDA

• Marca mais conhecida: iFood (93%)

• Marca mais consumida: iFood (81%)

AUTOMÓVEIS

• Marca mais conhecida: Fiat (88,8%)

• Marca mais consumida: Fiat (28,2%)

TELEVISORES

• Marca mais conhecida: Samsung (90,9%)

• Marca mais consumida: Samsung (63,7%)

APPS DE TRANSPORTE

• Marca mais conhecida: Uber (90,3%)

• Marca mais consumida: Uber (79,3%)

VESTUÁRIO

• Marca mais conhecida: Adidas (78,8%)

• Marca mais consumida: Adidas (46,6%)

SMARTPHONE

• Marca mais conhecida: Samsung (90%)

• Marca mais consumida: Samsung (53,6%)

CONSOLES

• Plataforma mais conhecida: Xbox 360 (76,9%)

• Plataforma mais consumida: PlayStation 4 (44%)

COMPUTADOR

• Marca mais conhecida: Asus (67,3%)

• Marca mais consumida: Dell (30,5%)

NOTEBOOK

• Marca mais conhecida: Samsung (68,6%)

• Marca mais consumida: Acer (29,4%)