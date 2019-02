Pesquisa mostra cenários da sucessão municipal em Salvador para 2020

Bruno Reis deve disputar eleição em Salvador no ano que vem (Foto: Divulgação)

O Instituto Paraná Pesquisas mediu a intenção de votos para a sucessão municipal de 2020. Em Salvador, um dos nomes que aparecem na liderança é do vice-prefeito Bruno Reis, único que nunca disputou um cargo majoritário – e nem mesmo participou da última eleição estadual. A pesquisa foi encomendada pelo Bahia Notícias e pelo Grupo Metrópole ao Instituto Paraná Pesquisas

Na estimulada, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, o vice-prefeito aparece sempre com percentual de dois dígitos da preferência dos soteropolitanos. Em um dos cenários possíveis, ele empata na liderança com Alice Portugal e Irmão Lázaro, conforme a margem de confiança da pesquisa. Reis também aparece na frente de figuras conhecidas como Lídice da Mata e Nelson Pelegrino.

Já em outra projeção, Bruno tem 15,9%, mantendo-se na dianteira com bastante folga em relação a nomes como Cacá Leão, Geraldo Júnior, Guilherme Bellintani e Fábio Vilas-Boas.

Pela margem de confiança do levantamento, ele também ocupa a liderança, empatado com Alice e Pelegrino, que disputaram as duas últimas eleições para prefeito de Salvador.

Na espontânea, quando nenhuma opção é apresentada, Reis foi o mais citado entre os possíveis candidatos à sucessão municipal, já que o primeiro colocado, com 20% das menções, é o prefeito ACM Neto, que não pode concorrer à reeleição em 2020.

Influência

De acordo com a pesquisa, Neto também é um cabo eleitoral mais influente do que o governador Rui Costa. Para os entrevistados, a chance de votar em um nome aumenta em 39% quando apoiado pelo prefeito democrata, contra apenas 27% do petista.