Pessoas com 55 anos ou mais serão vacinas em mutirão no sábado (5)

Um mutirão para a aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, por idade, será realizado pela Prefeitura de Salvador, neste sábado (5). O Município começou a imunizar a população que tem 55 anos ou mais. No feriado, 21.255 pessoas foram imunizadas. O mutirão vai funcionar assim:

Das 8h ás 12h, serão vacinadas as pessoas nascidas até 4 de janeiro de 1966; e das 13h às 16h, será a vez de quem nasceu até de junho de 1966. Cerca de 780 mil soteropolitanos já foram vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 39.4% daqueles que têm 18 anos ou mais, e 374 mil receberam a segunda dose.

A expectativa da prefeitura é alcançar 800 mil vacinados até o final desta sexta-feira, para atingir a marca de 40% do público-alvo protegido. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início à vacinação de pessoas com 55 anos e a expectativa é que a aplicação da primeira dose nesse público seja concluída amanhã, com o mutirão. Os detalhes sobre esta estratégia serão divulgados ainda hoje.

“Eu persisto nessa marca de 20 mil pessoas vacinadas por dia. Tenho dito isso de forma clara, que o importante é a dose no braço. Então, preparem o braço, porque nós iremos aplicar a vacina. Vejam o quanto estamos avançados e o quanto é importante priorizar equipes e investimentos para a vacinação em nossa cidade”, disse o prefeito.

Balanço

Bruno Reis também informou que os números do coronavírus indicam uma tendência de estabilidade da doença na capital. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador hoje é de 82%, apenas 1% a mais que a taxa do último sábado (29). Já a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 78%, 4% a mais em relação ao sábado passado.

A taxa de ocupação dos leitos pediátricos teve uma redução. A ocupação dos leitos clínicos apresentou uma redução de 76% (no último sábado) para 73% (hoje) e a dos leitos de UTI passou de 74% para 67%.