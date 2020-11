Pessoas sem máscaras se aglomeram em frente a bares do Itaigara

O público fica de pé e dispensa as mesas. A aglomeração é no meio da rua. É sexta à noite, por volta das 22h. Pelo meio da multidão, carros de luxo pedem licença para passar. A cena foi registrada, ontem à noite, na rua Guillard Muniz, na Pituba, numa região conhecida como Baixo Itaigara, em Salvador. A aglomeração ali é uma constante. Com ou sem pandemia, a moçada se reúne para beber cerveja e paquerar.



Enquanto isso, o governador da Bahia, Rui Costa, afirma que, enquanto estivermos numa pandemia, não haverá festas de Réveillon no Estado. "Qualquer festa com aglomeração, tipo Réveillon e Carnaval, só será realizada se tiver vacina. Do contrário, o estado não vai permitir. Não haverá participação e nem consentimento nosso. Não podemos brincar com a vida alheia. As ações continuam no mesmo formato. Minha postura é pela vida humana. Não mudarei a forma de encarar a pandemia".

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a Bahia registrou, nas últimas 24h, 20 mortes, 1.781 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%). Ainda segundo o levantamento, 8.635 pacientes são considerados casos ativos. Com isso, o estado contabilizou, no sábado (21), 383.945 casos confirmados de novo coronavírus no estado.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizou, na noite desta sexta-feira (20), uma fiscalização nos estabelecimentos comerciais, localizados na rua Guillard Muniz, na Pituba. Na ocasião, foi identificado que os bares estavam cumprindo os protocolos de funcionamento, inclusive, obedecendo o horário e que a pessoas estavam aglomeradas na via pública. Durante a ação, fiscais do órgão fizeram a dispersão das pessoas.

Ainda de acordo com a pasta, equipes da Sedur e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizaram no sábado (21) uma operação na região com o objetivo de evitar as aglomerações em via pública.