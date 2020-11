Petrobras anuncia venda de 28 campos terrestres e uma UPGN na Bahia

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (4) que vai vender 28 campos de produção terrestres de petróleo e gás natural do Polo Bahia Terra, na Bahia. Também será vendida a infraestrutura de processamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural do complexo, incluindo a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Catu.

Segundo a empresa, essa operação está alinhada à estratégia de otimizar o portfólio, com melhor alocação do capital da companhia, que vai passar a concentrar cada vez mais seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra profundas.

Essa primeira fase é divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda Ainda poderão ser incluídas no processo de cessão as concessões correspondentes aos Polos de Miranga e/ou Recôncavo, o que será divulgado no momento devido, diz a Petrobras.

As informações sobre a venda, além de critérios de elegibilidade para seleção de pontenciais participantes, foram divulgadas no site da empresa.

Polo Bahia Terra

O Polo Bahia Terra compreende 28 concessões de produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado da Bahia, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural.

O Polo possui cerca de 1.700 poços em operação, 19 estações coletoras, 12 pontos de coleta, 2 estações de tratamento de óleo, 6 estações coletoras e compressoras, 4 estações de injeção de água, aproximadamente 980 km de gasodutos e oleodutos, além das bases administrativas de Taquipe, Santiago, Buracica, Araçás e Fazenda Bálsamo.

Também fazem parte do Polo Bahia Terra dois parques de estocagem e movimentação de petróleo com toda a infraestrutura de recebimento, armazenamento e escoamento do petróleo para a Refinaria Landulfo Alves (RLAM). Além disso, o Polo contempla a UPGN de Catu e 10 subestações elétricas.